Вячеслав Колосков: игры с Катаром и Бахрейном — это хорошо, у нас нет права выбирать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное проведение матчей сборной России с национальными командами Катара и Бахрейна.
«У нас нет права выбирать. Конечно, хотелось бы сыграть с Аргентиной, Италией, Францией, Англией, но это все утопия, поэтому играем с теми, кто соглашается. В этом ничего зазорного нет. Такова ситуация на сегодняшний день, поэтому игры с Катаром и Бахрейном — это хорошо. Играть надо — это самое главное. Нужно показать не только существование нашей национальной команды, но и то, что мы полноправные члены ФИФА и УЕФА. Нас не касаются санкции по отношению проведения товарищеских матчей. Это тоже важно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Недавно появилась информация, что в сентябре сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном. Ранее представители РФС заявляли о достигнутой договорённости с национальной командой Катара. Игра запланирована на вторник, 12 сентября.
- 16 августа 2023
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