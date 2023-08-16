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Санти Касорла вернулся в родной «Овьедо»

Санти Касорла вернулся в родной «Овьедо»
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38-летний испанский футболист Санти Касорла, ставший свободным агентом после ухода из катарского «Аль-Садда», подписал годичный контракт с астурийским «Овьедо», воспитанником которого является.

«Санти Касорла подписал контракт на один сезон, согласившись на минимальную заработную плату, установленную Ла Лигой для второго дивизиона. Футболист уступил все права на своё изображение клубу с единственным условием: 10 % от продаж его футболок будут инвестированы в развитие молодёжной академии синих», – сообщает пресс-служба «Овьедо».

Сантьяго Касорла Гонсалес попал в академию «Овьедо» в 12-летнем возрасте и обучался футбольному мастерству здесь на протяжении семи лет. В последствии полузащитник выступал в Испании за «Вильярреал», «Рекреативо» и «Малагу». После перехода в лондонский «Арсенал» в 2012 году Касорла трижды завоёвывал Кубок Англии. Последние три сезона игрок провёл в «Аль-Садде».

На счету Санти Касорлы более 450 матчей на профессиональном уровне. Проведя 81 матч за сборную Испании, хавбек дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).

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