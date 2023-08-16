«Манчестер Сити» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Суперкубка УЕФА

Сегодня, 16 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Команды будут играть на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Гвардиол, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Палмер, Грилиш, Холанд.

«Севилья»: Боно, Хесус Навас, Баде, Гудель, Акунья, Жордан, Ракитич, Оливер Торрес, Окампос, Ламела, Эн-Несири.

«Севилья» до этого шесть раз участвовала в розыгрыше Суперкубка УЕФА, но завоевать трофей смогла лишь однажды — в 2006 году. «Манчестер Сити» же впервые поборется за победу в данном турнире. «Горожане» выступают в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии английский «Манчестер Сити» стал чемпионом страны. По итогам 38 туров «Сити» заработал 89 очков. Испанская «Севилья» завершила сезон на 12-м месте. Клуб набрал за такое же количество сыгранных матчей всего 49 очков.