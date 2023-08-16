Чалов — о критике в адрес Заболотного: думаю, в игре с «Сочи» Антон позакрывал многим рты

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поддержал партнёра по команде — форварда Антона Заболотного.

«Критика Заболотного? Антон — суперпрофессионал, который работает изо дня в день. Думаю, в игре с «Сочи» Заба позакрывал многим рты», — приводит слова Чалова Sport24.

В матче с «Сочи» в четвёртом туре чемпионата России Антон Заболотный отметился голом. Незадолго до этого, в игре Фонбет Кубка России, форвард не попал в пустые ворота в противостоянии с «Факелом» (0:2).

В сезоне-2022/2023 Заболотный провёл 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.