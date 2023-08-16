Стало известно, почему «Барселона» не смогла подписать Неймара

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему каталонский клуб не смог подписать бывшего нападающего «ПСЖ» Неймара этим летом. Напомним, вчера, 15 августа, «Аль-Хиляль» объявил о переходе 31-летнего бразильца.
«Все знают, что в данный момент, с текущей экономической ситуацией в клубе провести подобную сделку, к сожалению, было невозможно. Нам было необходимо достичь взаимопонимания с «ПСЖ» или договориться с арабами, но этого не произошло. Эта ситуация должна была быть экономически целесообразной для нас, но никогда не было такого решения, при котором Неймар смог бы перейти в «Барселону» — прежде всего из-за экономической ситуации в клубе», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.
Напомним, ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара, выложив видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.
- 16 августа 2023
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