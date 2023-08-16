«Марсель» направил письмо в УЕФА с жалобой на арбитров

Марсельский «Олимпик» направил письмо в УЕФА, в котором выразил непонимание по поводу некоторых судейских решений в двухматчевом противостоянии с «Панатинаикосом» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

В частности, французский клуб возмутила жёлтая карточка, показанная полузащитнику провансальцев Жоффрею Кондогбиа на первой минуте первого матча (0:1). Недовольство вызвали и другие решения Иштвана Ковача в Афинах, показавшиеся марсельцам односторонними, а также интерпретации игровых эпизодов ассистентами по VAR в ответном матче, проходившем на «Велодроме» (2:1).

По информации издания, основная цель письма – добиться уважения к клубу. Провансальцы хотят, чтобы их аргументы были услышаны.

Напомним, «Марсель» проиграл первый матч «Панатинаикосу» в гостях со счётом 0:1. Домашняя игра завершилась с минимальным перевесом в пользу французов (2:1), но в серии пенальти верх взял греческий клуб (5:4), который и проследовал в следующий раунд отбора.