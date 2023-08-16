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«Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку «Шутгарта» и сборной Японии Эндо

«Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку «Шутгарта» и сборной Японии Эндо
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«Ливерпуль» сделал «Штутгарту» предложение о покупке полузащитника Ватару Эндо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, мерсисайдцы хотят заполучить игрока сборной Японии как можно скорее. Сам футболист воодушевлён интересом со стороны «Ливерпуля» и желает присоединиться к команде Юргена Клоппа. Переговоры между клубами продолжатся в ближайшие дни.

Отмечается, что идея с подписанием японского хавбека принадлежит спортивному директору «Ливерпуля» Йоргу Шмидтке.

В сезоне-2022/2023 на счету Эндо 40 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

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