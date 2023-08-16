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«Манчестер Сити» — «Севилья»: Эн-Несири вывел номинальных гостей вперёд

«Манчестер Сити» — «Севилья»: Эн-Несири вывел номинальных гостей вперёд
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Сегодня, 16 августа, проходит матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Команды играют на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА - 2023 . Финал
16 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
1 : 1
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Эн-Несири – 25'     1:1 Палмер – 63'    

На 25-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири с передачи Маркоса Акуньи открыл счёт во встрече, выведя номинальных гостей вперёд.

«Севилья» до этого шесть раз участвовала в розыгрыше Суперкубка УЕФА, но завоевать трофей смогла лишь однажды — в 2006 году. «Манчестер Сити» же впервые борется за победу в данном турнире. «Горожане» выступают в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии английский «Манчестер Сити» стал чемпионом страны. По итогам 38 туров «Сити» заработал 89 очков. Испанская «Севилья» завершила сезон на 12-м месте. Клуб набрал за такое же количество сыгранных матчей всего 49 очков.

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