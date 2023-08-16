Бабурин: не в моих силах было затащить Дзюбу в «Торпедо», хотя мы общались

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Артёма Дзюбы в состав автозаводцев.

«Не буду скрывать, что до той ситуации с непереходом Дзюбы в «Торпедо» он часто мне писал и поддерживал. Хвалил за хорошие матчи.

Никак нам не удаётся пересечься в Москве. Ещё в прошлом году хотели вместе поиграть в теннис: Дзюба — большой любитель игры. Надеюсь, осуществим этот план.

Почему не затащил Дзюбу в «Торпедо»? Это не в моих силах, не в моих полномочиях. Общались с Артёмом в тот период. Но… что ни делается, всё к лучшему. Артём отлично заиграл в «Локомотиве». Никто не знает, как бы всё сложилось, если бы он пришёл в «Торпедо». Нужно закрыть вопрос с этим переходом», — сказал Бабурин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, зимой этого года Дзюба мог перебраться в «Торпедо», однако в итоге перешёл в «Локомотив». За 13 матчей во всех турнирах форвард забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В конце прошлого сезона Дзюба продлил контракт с железнодорожниками.