Талалаев: если будут удалять за мат, то до 30-й минуты не доиграет половина команд РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что КДК РФС не должен рассматривать ненормативную лексику в качестве главной причины отстранения от матчей. Напомним, ранее КДК дисквалифицировал главного тренера «Химок» на один матч Первой лиги. Причина — употребление ненормативной лексики в адрес судьи, но без прямого оскорбления в матче 5‑го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной».

«Вопрос не к главному судье, а к тому, кто является карательным органом. После неназначенного пенальти дают желтую карточку. У нас встала вся скамейка, а удаляют только меня. Кто определяет это? Если у нас будут удалять просто за мат, то до 30‑й минуты не доиграет половина команд и Первой лиги, и РПЛ.

Я посмотрел видео, подхожу к резервному (арбитру) и говорю: «Зачем что‑то придумывать, если это двухсотпроцентный пенальти?» Да, там была ненормативная лексика, но приходит молодой человек, я не знаю даже его фамилии, и говорит: «Вы должны покинуть (поле)».

Бобровский не разбираясь, не предупреждая, не говоря ничего дает красную карточку. У нас размывается понятие о главных участниках футбольного действия. Получается, что молодой человек добился удаления, Бобровский его дал, маскируя свою ошибку. Все понимают, что это был пенальти. После этого был еще эпизод, где он не дал 11‑метровый и после этого ошибочно назначили положение «вне игры». Никто не хочет разбирать это", — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».