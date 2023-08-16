У «Манчестер Сити» было 100% владения мячом на протяжении 10 минут матча Суперкубка УЕФА

Продолжается матч Суперкубка УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». На момент написания новости идёт 49-я минута встречи, «Севилья ведёт со счётом 1:0. Однако, в определённый отрезок первого тайма, с 32-й по 42-ю минуту, статистика владения мячом в матче была 100% на 0% в пользу «Манчестер Сити».

Напомним, сегодня, 16 августа, проходит матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Команды играют на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Севилья» до этого шесть раз участвовала в розыгрыше Суперкубка УЕФА, но завоевать трофей смогла лишь однажды — в 2006 году. «Манчестер Сити» же впервые поборется за победу в данном турнире. «Горожане» выступают в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.