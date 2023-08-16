«Бока Хуниорс» не продаст Барко «Брайтону». На игрока претендует «Манчестер Сити»

«Бока Хуниорс» не намерен отпускать защитника Валентина Барко в «Брайтон». Об этом сообщает журналист Хулио Павони в своём «твиттере».

По информации источника, аргентинский клуб отклонил официальное предложение о покупке футболиста от «чаек». «Манчестер Сити» готов вмешаться в борьбу за молодого игрока обороны. «Горожане» готовы оставить Барко в «Боке» до конца декабря этого года.

В сезоне-2023 Барко провёл 17 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Лилля» Карлосу Балеба.