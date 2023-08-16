«Бока Хуниорс» не продаст Барко «Брайтону». На игрока претендует «Манчестер Сити»

«Бока Хуниорс» не намерен отпускать защитника Валентина Барко в «Брайтон». Об этом сообщает журналист Хулио Павони в своём «твиттере».
По информации источника, аргентинский клуб отклонил официальное предложение о покупке футболиста от «чаек». «Манчестер Сити» готов вмешаться в борьбу за молодого игрока обороны. «Горожане» готовы оставить Барко в «Боке» до конца декабря этого года.
В сезоне-2023 Барко провёл 17 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Лилля» Карлосу Балеба.
- 16 августа 2023
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:28
-
22:28
-
22:13
-
22:03
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:06
-
20:52
-
20:51
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:35