«Интер» объявил о переходе Марко Арнаутовича

Австрийский нападающий Марко Арнаутович перешёл в миланский «Интер» из «Болоньи» на правах аренды с обязательством покупки при соблюдении определённых условий.

«Обладающий внушительными физическими данными, но при этом технически одарённый футболист, Марко является совершенным нападающим, который одинаково талантливо играет обеими ногами. Он стал культовым игроком для сборной Австрии, являясь рекордсменом команды по количеству матчей (108).

Австриец впервые присоединился к «Интеру» в 2009 году, проведя в Милане всего один сезон, который, как оказалось, стал самым успешным в истории клуба. Правда, Арнаутович сыграл за команду всего три матча. Теперь он вернулся в «Интер» с той же жаждой произвести впечатление, как и 14 лет назад», – сообщает пресс-служба «нерадзурри».

34-летний форвард уже выступал за «Интер» на правах аренды из нидерландского клуба «Твенте» в сезоне-2009/2010. В составе «нерадзурри» Арнаутович стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.