Хавбек «Валенсии» Урош Рачич перешёл в «Сассуоло»
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Полузащитник «Валенсии» и сборной Сербии Урош Рачич стал игроком «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Сумма трансфера не уточняется. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение (до конца июня 2027 года).
Фото: sassuolocalcio.it
В сезоне-2022/2023 Рачич выступал за «Брагу» на правах аренды. Полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.
Ранее сообщалось о переходе защитника «Сассуоло» Рожерио в немецкий «Вольфсбург».
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