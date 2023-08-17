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Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 2-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 2-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 17 августа, стартует 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию полное расписание 2-го тура.

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии:

17 августа, четверг
«Дамак» — «Эр-Рияд» — 18:00 мск
«Аль-Халидж» — «Аль-Ахли» — 21:00 мск

18 августа, пятница
«Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех» — 18:00 мск
«Аль-Вахда» — «Аль-Шабаб» — 21:00 мск
«Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак» — 21:00 мск
«Аль-Наср» — «Аль-Таавун» — 21:00 мск

19 августа, суббота
«Абха» — «Аль-Раед» — 18:00 мск
«Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» — 21:00 мск
«Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» — 21:00 мск

По итогам 1-го тура турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии возглавил «Аль-Иттихад», который опередил шесть других клубов, добившихся победы в стартовом матче турнира, благодаря лучшей разнице мячей.

Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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