Хавбек «Штутгарта» и сборной Японии Эндо перейдёт в «Ливерпуль» за € 18 млн — Романо

«Ливерпуль» подписал японского полузащитника «Штутгарта» Ватару Эндо и полностью завершит данный переход в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, английский клуб заплатит около € 18 млн за трансфер 30-летнего футболиста. Личные условия контракта также согласованы. Эндо, на правах капитана команды, попросил «Штутгарт» отпустить его позволить идти за мечтой, на что немецкий клуб ответил согласием. Это значительно ускорило переговоры по переходу. В четверг японский полузащитник пройдёт медицинское обследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

В сезоне-2022/2023 на счету Эндо 40 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.