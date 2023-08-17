Арабская федерация футбола ведёт переговоры с УЕФА об участии их команд в ЛЧ с 2025 года

Арабская федерация футбола ведёт активные переговоры с УЕФА с целью допустить команды из Саудовской Аравии до участия в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Об этом сообщает Calcio e Finanza/

По информации источника, идея арабской федерации состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии участие в «вайлд карде», где команды смогут завоевать право сыграть в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменён как раз к 2025 году: количество команд будет увеличено до 36, также будет единая группа для всех участников с 8-ю играми для каждой команды в группе.

Одно из дополнительных мест как раз, по замыслу Арабской федерации, будет предоставлено команде, победившей в чемпионате Саудовской Аравии. Это позволит таким клубам как «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» получить ещё больше международного признания и узнаваемости, а также даст им возможность на равных соревноваться с лучшими клубами со старого континента. Однако данную идею далеко не так просто реализовать, поскольку в процесс придётся вовлечь не только Европейскую ассоциацию футбола, но также и Азиатскую, и, помимо прочего, придётся забрать одно место у европейских команд.

Таким образом, несмотря на массовый исход мировых звёзд футбола в Саудовскую Аравию этим летом, многие из них смогут вернуться на европейскую арену, в том числе и в Лигу чемпионов. Для арабского футбола это также будет ещё одним большим шагом к признанию на мировой арене.