Главный тренер «Севильи» заявил, что ошибся перед серией пенальти в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 4:5 в серии пенальти).
«Разработать хороший план против такой сильной команды, как «Сити», очень сложно. Мне бы очень хотелось, чтобы мы играли выше на поле и оказывали на них больше давления. Когда у нас были шансы забить второй гол, мы не забили. Но я действительно считаю, что мы провели хорошую игру и, вероятно, создали больше моментов, чем они. «Манчестер Сити», как правило, забивает по крайней мере один раз в каждой игре, и мы считали, что сегодня нам нужно забить два гола, чтобы победить, и нам это не удалось.
Я ошибся в том, кого снял перед пенальти. Это было сделано по уважительной причине, но я думаю, что ошибся», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.
Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА.
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