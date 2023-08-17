«Сити» праздновал победу в Суперкубке, Гвардиола целовал Холанда в щёку. Яркие фото матча

16 августа в Греции на стадионе «Георгиос Караискакис» завершился матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (5:4), сыграв со счётом 1:1 в основное время.
На 25-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири с передачи Маркоса Акуньи открыл счёт во встрече, выведя номинальных гостей вперёд. На 63-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер с передачи Родри сравнял счёт в матче. В оставшееся время матча каждая из команд имела моменты, чтобы забить гол и выйти вперёд, но они так и не смогли это сделать. Встреча перешла в серию послематчевых пенальти.
Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал трофей — первый в своей истории в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА.
Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» — «Севилья» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых агентств.
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