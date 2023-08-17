Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Севильей» (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти) в Суперкубке УЕФА.

«Севилья» не просто так попала в Суперкубок УЕФА. Я думаю, что мы полностью заслужили победу в конце. Эдерсон спас нас пару раз. На прошлой неделе с «Арсеналом» мы мы проиграли по пенальти, но на этот раз мы выиграли.

Раньше у меня иногда возникало чувство отсутствия мотивации, когда команда много выигрывала трофеи. Но сегодня у меня не было этого чувства. Мы очень рады, что уже получили трофей», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Ранее сообщалось, что Гвардиола установил рекорд в Суперкубке УЕФА, выиграв турнир с тремя разными командами.

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