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Хосеп Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

Хосеп Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил с критикой АПЛ после победы в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти).

«Завтра мы будем ещё счастливее, чем сегодня. Однако, нам нельзя ни капли алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что поставили наш матч в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

19 августа «Манчестер Сити» предстоит провести матч с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», начало – 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству завоёванных трофеев.

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