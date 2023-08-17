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Коул Палмер признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

Коул Палмер признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА
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Английский нападающий «Манчестер Сити» Коул Палмер был признан самым ценным игроком матча за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В этом матче Палмер забил единственный гол английской команды. На 63-й минуте англичанин сравнял счёт в матче после передачи испанского одноклубника Родриго Эрнандеса. На 85-й минуте англичанин был заменён. На поле появился Хулиан Альварес. Это была единственная замена «Сити» в матче.

Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал трофей — первый в своей истории в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.

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