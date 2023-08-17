Йошко Гвардиол: абсолютно не чувствую давления в «Манчестер Сити»

Хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался после победы в Суперкубке УЕФА над «Севильей» в серии пенальти.

«Я наслаждаюсь каждым моментом в клубе. Я абсолютно не чувствую давления, меня окружают классные игроки и замечательные партнёры по команде. Я хочу выкладываться на поле по максимуму, тем более что у меня есть возможность учиться у одного из лучших тренеров в мире. Это всё, о чём я сейчас думаю.

Великолепные чувства, просто потрясающие. Не каждый день выпадает возможность сражаться за трофеи. У нас был шанс, и к счастью, мы им воспользовались!» – приводит слова Гвардиола пресс-служба УЕФА.

Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал трофей — первый в своей истории в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.