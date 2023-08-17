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Скира: Яссин Боно перейдёт в «Аль-Хиляль» за € 20 млн. Сделка завершена

Скира: Яссин Боно перейдёт в «Аль-Хиляль» за € 20 млн. Сделка завершена
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Голкипер сборной Марокко и «Севильи» Яссин Боно станет игроком «Аль-Хиляля», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, сделка и переговоры по трансферу Боно завершены успешно. Игрок перейдёт в новый клуб за € 20 млн. Контракт между вратарём и командой будет подписан до 2028 года. А получать Боно в «Аль-Хиляле» будет € 10 млн в год.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» вышла из переговоров по Боно, поскольку не смогла предложить футболисту зарплату, соответствующую той, что предложил саудовский клуб. В прошедшем сезоне на счету Яссина 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).

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