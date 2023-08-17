«Так мы должны играть на протяжении всего сезона». Жордан — после поражения от «Сити»

Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан прокомментировал поражение в матче за Суперкубок УЕФА от «Манчестер Сити». Англичане одержали победу в серии послематчевых пенальти.
«Не так много хорошего можно сказать после поражения в финале. Мы приехали сюда с намерением победить — мы должны были выложиться по полной, и мы это сделали. Команда отлично постаралась, и именно так мы должны играть на протяжении всего сезона», – приводит слова Жордана пресс-служба УЕФА.
«Манчестер Сити» завоевал трофей в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.
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