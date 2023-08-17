«ПСЖ» согласовал контракты с двумя новыми нападающими

Французский «ПСЖ» достиг договорённости о личных контрактах сразу с двумя нападающими. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и форвард «Лиона» Брэдли Баркола дали согласие на переход в «ПСЖ». Парижскому клубу осталось договориться с нынешними командами игроков.
Ожидается, что «ПСЖ» заплатит «Лиону» за Баркола € 20 млн. Такая низкая стоимость вызвана финансовыми проблемами нынешнего клуба нападающего.
20-летний Баркола связан контрактом с «Лионом» до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провёл один матч и не отметился результативными действиями.
«Айнтрахт» смирился с грядущим уходом Коло Муани в нынешнее трансферное окно и готов продать форварда за € 80 млн.
Контракт 24-летнего Коло Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард забил один гол в одном матче Кубка Германии.
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