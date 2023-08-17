«Сантос» хочет получить за нападающего Леонардо € 20 млн

Нападающий бразильского «Сантоса» Маркос Леонардо привлёк к себе внимание итальянской «Ромы», которая продолжает поиск нового форварда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «Рома» работает над переходом Леонардо и уже контактировала с нынешнем клубом нападающего. «Сантос» готов продать своего игрока за € 20 млн или меньшую сумму, но только зимой, когда в Бразилии будет межсезонье.

У «Ромы» есть и другие варианты усиления линии нападения — Дуван Сапата из «Аталанты», который может обойтись в сумму около € 10 млн, включая бонусы, и Уго Экитике из «ПСЖ».

20-летний Леонардо забил 15 голов и сделал четыре голевые передачи в 31 матче нынешнего сезона.

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