Маркос Акунья перейдёт из «Севильи» в «Астон Виллу» — Эдуль

Защитник испанской «Севильи» Маркос Акунья продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль в своём «твиттере».
По информации источника, защитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, подпишет контракт с «Астон Виллой». Бирмингемский клуб практически достиг договорённости о переходе Акуньи.
31-летний Акунья перешёл в «Севилью» в сентябре 2020 года из «Спортинга». В Европе защитник выступает с 2017 года. Контракт Акуньи с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в € 10 млн.
В нынешнем сезоне Акунья успел сыграть два матча за «Севилью», отметившись одной голевой передачей.
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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