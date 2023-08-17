Маркос Акунья перейдёт из «Севильи» в «Астон Виллу» — Эдуль

Защитник испанской «Севильи» Маркос Акунья продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль в своём «твиттере».

По информации источника, защитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, подпишет контракт с «Астон Виллой». Бирмингемский клуб практически достиг договорённости о переходе Акуньи.

31-летний Акунья перешёл в «Севилью» в сентябре 2020 года из «Спортинга». В Европе защитник выступает с 2017 года. Контракт Акуньи с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в € 10 млн.

В нынешнем сезоне Акунья успел сыграть два матча за «Севилью», отметившись одной голевой передачей.

«Валенсия» вырвала победу у «Севильи» в стартовом туре Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.