Виллиан Роша: у «Динамо» очень качественная команда, хотя и ЦСКА ничуть не хуже

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Динамо». Игра пройдёт в субботу, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. По мнению Роши, матч должен получиться интересным, так как встретятся две качественные команды. Также футболист ответил на вопрос о жарких погодных условиях.

«Тренировка в +30 градусов? Честно говоря, приходится непросто, нагрузка на организм значительно выше, но это часть нашей работы. Видимо, матч с «Динамо» будет проходить в таких же условиях. У соперника очень качественная команда, хотя и у нас ничуть не хуже. Мы находимся в ожидании очень интересной игры», — приводит слова Виллиана Роши «Матч ТВ».