Агент Захаряна получит € 2 млн за его переход в «Реал Сосьедад», трансфер согласован
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Все детали по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» окончательно согласованы. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, все разногласия по выплатам агентам Захаряна были улажены. Представитель полузащитника получит € 2 млн за переход футболиста в «Реал Сосьедад». Испанский клуб уже получил уведомление о достижении всех договорённостей.
Ранее сообщалось, что проблемы при переходе 20-летнего Захаряна в «Реал Сосьедад» возникли на завершающей стадии переговоров и были вызваны отсутствием договорённости по компенсации агенту игрока.
«Реал Сосьедад», по данным СМИ, заплатит за Захаряна около € 12 млн плюс бонусы.
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