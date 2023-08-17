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Форвард «Локомотива» Изидор согласовал контракт с «Марселем» на пять лет

Форвард «Локомотива» Изидор согласовал контракт с «Марселем» на пять лет
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор приблизился к переходу во французский «Марсель». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, спортивный директор «провансальцев» Хавьер Рибалта согласовал с форвардом пятилетний контракт, однако договорённости с «Локомотивом» по-прежнему нет.

Также не исключается вариант того, что «Марсель» сможет приобрести ещё нескольких футболистов в линию атаки.

22-летний Изидор играет за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Изидор сыграл за «Локомотив» шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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