Форвард «Локомотива» Изидор согласовал контракт с «Марселем» на пять лет
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор приблизился к переходу во французский «Марсель». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, спортивный директор «провансальцев» Хавьер Рибалта согласовал с форвардом пятилетний контракт, однако договорённости с «Локомотивом» по-прежнему нет.
Также не исключается вариант того, что «Марсель» сможет приобрести ещё нескольких футболистов в линию атаки.
22-летний Изидор играет за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 6 млн.
В нынешнем сезоне Изидор сыграл за «Локомотив» шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2023
-
10:27
-
10:23
-
10:20
-
10:19
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:01
-
09:54
-
09:50
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
09:17
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
07:48
-
07:37
-
07:22
-
07:00
-
06:31
-
06:26
-
05:22
-
04:57
-
04:37
-
03:33
-
02:42
Партнерский контент