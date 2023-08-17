Тухель: время начала моей работы в «Баварии» было выбрано странно

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о решении принять предложение возглавить клуб в апреле, по ходу сезона.

«Это было немного странно — вступать в сезон в апреле. Очень странно. Тем более учитывая факт того, что команда так или иначе боролась за все трофеи. Время было выбрано немного странное.

Теперь же у нас есть преимущество в том, что мы много знаем об игроках. Мы знаем, что хотим сделать. Очень быстро после начала тренировок мы внедрили наши принципы игры практически на каждой тренировке.

Мы следуем нашему стилю и принципам игры. Мы считаем, что это именно то, что нужно команде прямо сейчас. Это даёт нам стабильность», — сказал Тухель в интервью официальному сайту Бундеслиги.