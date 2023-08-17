Итальянский эксперт: не ставил бы Кокорина. Но, может, он забьёт три гола и заткнёт всех

Бывший итальянский полузащитник, а ныне эксперт Стефано Импалломени высказался о шансах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина попасть в стартовый состав команды на матч 1-го тура Серии A с «Дженоа».
«Надо посмотреть, как пройдёт рабочая неделя, но я бы не ставил Кокорина в состав на матч с «Дженоа». Но, может быть, он забьёт три гола и заткнёт всех.
Йович? Он мог бы хорошо сыграть в первых матчах и найти покупателя в последний момент, закончив своё приключение в «Фиорентине». Но может произойти и что-то неожиданное. Мы говорили о Кокорине, почему такое же не может произойти с Йовичем?» — сказал Импалломени в эфире радио Firenze Viola.
Матч «Дженоа» и «Фиорентины» пройдёт 19 августа. В предсезонных играх Кокорин забил несколько голов за «фиалок».
- 17 августа 2023
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