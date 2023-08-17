Давид Сильва будет наставником Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва станет наставником хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в случае его перехода в испанский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Сильва, который завершил профессиональную игровую карьеру этим летом из-за травмы крестообразной связки колена, будет восстанавливаться после повреждения на базе «Реала Сосьедад».
37-летний испанец станет ментором для Захаряна, трансфер которого в «Реал Сосьедад», по последней информации, полностью согласован. Сильва будет помогать россиянину на тренировках.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» рассматривает Захаряна в качестве замены именно Сильве.
По информации СМИ, сумма трансфера 20-летнего Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» составит € 12 млн.
- 17 августа 2023
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