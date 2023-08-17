Акинфеев: давайте обсудим легендарность, когда мне будет 90 лет. Я не люблю популярность

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о серии пенальти (4:5) в матче за Суперкубок России — 2023 с «Зенитом», а также порассуждал на тему своей популярности. Он признался, что не любит популярность, и предложил обсуждать статус легенды, когда ему будет 90 лет.

«Болельщики считали, что если до серии пенальти доходит, то ЦСКА 99% выигрывает? Миф, наверное, какой‑то. Просто если брать все серии пенальти, которые у меня были, то, наверное, игроки не особо хорошо били. Если объективно смотреть на удары. Если смотреть на последний удар в финале Кубка России с «Краснодаром», то он не был в угол, но было сложно в том плане, что при прыжке тебе не надо руку выставлять от себя, а надо это делать под себя. То есть ты можешь и промахнуться, под ребро попасть, ещё куда‑то. Тут просто реально хорошо получилось. Не скажу, что это реально сложный удар, просто здесь реально повезло.

Когда играли с «Зенитом», Кержаков сыграл хорошо или ЦСКА плохо? Если он вытащил два пенальти, то, во‑первых, он хорошо сыграл. И не только на серии пенальти, а в матче. Он выручил пару раз «Зенит», довёл клуб до пенальти и выиграл эту серию. По ударам если брать, то «Зенит» тоже достаточно хорошо бил.

Кержаков говорил, что считает меня лучшим вратарём и абсолютной легендой? Я не могу оценивать какие‑то вещи, тем более свои [качества]. Я могу оценить легендарность какого‑то другого человека. В какой‑то сфере, в любом качестве. Здесь же я понимаю, что мне не так много осталось играть, я действующий футболист. И если кто‑то так считает — пожалуйста. Я не против. Но мне не нравятся эти все слова: «легенда», всё остальное.

Много раз говорил, что не люблю своей популярности, потому что мне не хватает открытости к людям. Потому что я тоже хочу выйти в толпу, прийти в те же «Лужники» погулять, хочу наслаждаться жизнью, пройтись по Тверской, сделать ещё что‑то. При этом я понимаю, что никогда в жизни этого не сделаю, пока я играю, пока узнаваем. Поэтому хочется открытости к людям. А эту легендарность давайте потом обсудим, когда мне будет лет 90 и будет пора на другую планету», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».