Руслан Пименов: в матче ЦСКА — «Динамо» фаворитами будут армейцы
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Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов считает, что в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и ЦСКА фаворитами будут армейцы, так как команда Марцела Лички испытывает проблемы в обороне.
«И «Динамо», и ЦСКА набрали ход. Но в чуть большей степени фаворитом для меня в этой встрече являются армейцы: у них баланс во всех линиях, у «Динамо» же ещё имеются проблемы в обороне, и этот момент, думаю, будет главным в игре», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».
Встреча 5‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА пройдёт 19 августа на поле бело‑голубых. По итогам четырёх стартовых туров армейцы, набрав девять очков, занимают третье место в турнирной таблице. «Динамо» (семь очков) расположилось на седьмой строчке.
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