Руслан Пименов: в матче ЦСКА — «Динамо» фаворитами будут армейцы

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов считает, что в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и ЦСКА фаворитами будут армейцы, так как команда Марцела Лички испытывает проблемы в обороне.

«И «Динамо», и ЦСКА набрали ход. Но в чуть большей степени фаворитом для меня в этой встрече являются армейцы: у них баланс во всех линиях, у «Динамо» же ещё имеются проблемы в обороне, и этот момент, думаю, будет главным в игре», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Встреча 5‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА пройдёт 19 августа на поле бело‑голубых. По итогам четырёх стартовых туров армейцы, набрав девять очков, занимают третье место в турнирной таблице. «Динамо» (семь очков) расположилось на седьмой строчке.