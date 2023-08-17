Осинькин: какие могли быть у «Крыльев» переговоры с Оздоевым? Он получает слишком много

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе клуба к приобретению полузащитника Магомеда Оздоева, который этим летом перешёл из турецкого «Фатих Карагюмрюк» в греческий ПАОК. Специалист отметил, что самарцы не смогли бы позволить себе игрока с финансовой точки зрения.

«Что я знаю про интерес «Крыльев» к Оздоеву? Знаю об этом, читал. Были ли переговоры? Какие? Вы понимаете, сколько он получает в своём клубе? Была информация, сколько Оздоев получает, — это не «Крылья Советов». Неподъёмные для клуба? Нам даже не подойти», — приводит слова Осинькина Sport24.

Об интересе «Крыльев» к Оздоеву сообщалось ещё до его трансфера в ПАОК. Самарцы были готовы платить полузащитнику 50 млн рублей в год.