Полузащитник «Оренбурга» Вера рассказал о разнице между Личкой и Ярошиком

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал об отличиях в подходах к работе главного тренера команды Иржи Ярошика и бывшего наставника южноуральцев Марцела Лички. Аргентинец рассказал, что теперь они стали играть в более оборонительный и осторожный футбол.

«Чем Ярошик отличается от Лички? Думаю, что Иржи нравится встречать команды чуть ниже. С Марцелом у нас был более высокий прессинг. Он играет в более рискованный футбол. Сейчас у нас другие указания и инструкции. Стараемся подстраиваться, играть от обороны и держать контроль игры.

С кем удобнее работать мне? Всё то же самое, мне всё так же комфортно на поле. У меня осталась та же позиция, те же функции: правильно распоряжаться мячом и играть на нападающих. Нам необходим контроль», — приводит слова Веры «Матч ТВ».

Личка покинул «Оренбург» летом этого года. Чешский специалист возглавил московское «Динамо».