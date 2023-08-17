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Ансу Фати не намерен уходить из «Барселоны». Вингер хочет завоевать доверие Хави

Ансу Фати не намерен уходить из «Барселоны». Вингер хочет завоевать доверие Хави
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Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не собирается покидать каталонский клуб в это трансферное окно, несмотря на слухи, говорящие об обратном, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 20-летний полузащитник не поменял мнения о будущем, даже несмотря на то, что в матче 1-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0) он отыграл всего 11 минут. Ансу планирует усердно работать и собирается заслужить доверие главного тренера сине-гранатовых Хави. Вопрос об уходе вингером не рассматривается.

20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. В 109 матчах за основной состав сине-гранатовых футболист забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

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