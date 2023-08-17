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«Спартак» представил третий комплект формы с исторической отсылкой

«Спартак» представил третий комплект формы с исторической отсылкой
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Московский «Спартак» представил третий комплект формы на нынешний сезон. В презентованной форме присутствуют отсылки к историческим матчам с «Аяксом» 25-летней давности. Напомним, в Кубке УЕФА сезона-1997/1998 «Спартак» дважды обыграл нидерландский гранд — 1:0 дома и 3:1 на выезде.

«Представляем третий комплект формы на сезон-2023/2024, посвящённый историческим победам над «Аяксом» 25 лет назад.

При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», — написала пресс-служба красно-белых в клубных соцсетях.

«Спартак» представил третий комплект формы с исторической отсылкой. Видео:

Ролик опубликован в группе «Спартака» во "ВКонтакте"

Фото: Официальный сайт «Спартака»

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