Семшов: «Динамо» может выиграть медали, но какой пробы они будут — зависит от стабильности

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о результатах и турнирных амбициях московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, бело-голубые способны зацепиться за медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Для любого тренера в команде главное — результат. Если учесть, что «Динамо» одержало победу в Питере, та игра дала эмоциональный толчок бело-голубым, чтобы футболисты увереннее себя чувствовали. Игроки в «Динамо» и были неплохие, просто результат не был положительным. А местами команда неплохо действовала. Не могу сказать, что они играли хорошо с «Балтикой», особенно в первом тайме, где вратарь выручал. Но, опять же, есть результат, через это вернётся уверенность в игровом и психологическом плане. Но адаптация игроков к Личке ещё идёт. Не сразу всё строилось, футболисты должны привыкнуть к новому тренеру.

Сможет ли «Динамо» бороться в этом году за первое место? Мы видим, что сейчас все команды теряют, все пытаются отобрать друг у друга очки. Все могут претендовать на что-то. Дальше всё будет проявляться через стабильность команд по ходу чемпионата. Можно завоевать медали по окончании сезона. А какой пробы будут эти награды, всё так же зависит от стабильности и результата», — приводит слова Семшова Metaratings.