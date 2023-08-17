КДК оштрафовал «Локомотив» за нецензурные кричалки болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) оштрафовал московский «Локомотив» по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) за нецензурные кричалки болельщиков на трибунах. Также оштрафован главный тренер «Локо» Михаил Галактионов.

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 40 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» г. Москва Михаила Галактионова на 10 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК.