Король Великобритании обратился к женской сборной Англии после выхода в финал ЧМ

Король Великобритании Карл III поздравил женскую сборную Англии с выходом в финал чемпионата мира — 2023.

«Мы с женой и всей нашей семьёй поздравляем могучих «львиц» (прозвище женской сборной Англии. — Прим. «Чемпионата») с выходом в финал чемпионата мира и желаем им всего самого наилучшего в воскресном матче», — написал Карл III в социальных сетях.

Напомним, накануне сборная Англии обыграла в полуфинале женского ЧМ-2023 национальную команду Австралии (3:1) и пробилась в финал турнира, где сыграет с Испанией. Голы на свой счёт записали Элла Тун, Лорен Хемп и Алессия Руссо. Финал состоится в это воскресенье, 20 августа.

Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.