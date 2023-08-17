«Спартак» оштрафован за нецензурные кричалки болельщиков на матче Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Напомним, игра проходила в Москве и завершилась результативной победой красно-белых со счётом 5:4. Голами в составе «Спартака» отметились Квинси Промес, Данил Пруцев, Леон Классен, Михаил Игнатов и Павел Мелёшин.
«Спартак» – «Пари НН»: в соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на сайте РФС.
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