Игрок молодёжки «Спартака»: надеюсь, главная команда тоже обыграет «Зенит»

Защитник молодёжной команды «Спартака» Тимофей Данилов надеется, что главная команда красно-белых вслед за молодёжкой обыграет «Зенит». Напомним, молодёжная команда «Спартака» обыграла молодёжку «Зенита» со счётом 2:0. На взрослом уровне в РПЛ команды встретятся в воскресенье, 20 августа.

«Моя футбольная мечта? Сыграть за «Спартак» на «Открытие Банк Арене». Когда я подавал мячи, сезон у «Спартака» получился не самый удачный. Запомнился только матч с «Вильярреалом», когда сыграли 3:3. Поэтому самое яркое впечатление — это игра с «Севильей»! Гимн Лиги чемпионов, победа 5:1. Помню, ехал в Раменское на последней электричке в полном восторге, потом заснуть не мог.

Чего жду от матча основных команд «Спартака» и «Зенита» после того, как мы обыграли их молодёжку? Жду хорошей игры «Спартака» — в обороне прежде всего. А то в последних матчах команда многовато пропускает. При этом в атаке пусть играют так же. На теориях нам часто ставят в пример атаку первой команды. Если «Спартак» уверенно сыграет в обороне и как обычно в атаке, то всё будет хорошо. Надеюсь, главная команда тоже выиграет свой матч», — приводит слова Тимофея Данилова официальный сайт «Спартака».