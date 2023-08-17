Вратарь «Крыльев» Фролов: если есть возможность ездить на «Роллс-Ройсе» — почему нет?

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал об отношении к дорогим автомобилям, отметив, что не видит ничего плохого, если у какого-либо футболиста есть возможность позволить себе роскошную машину. Также вратарь отметил, что в Самаре у молодых игроков нет потребности в покупке средства передвижения.

«Была ли у Черчесова реакция на купленный мной «Феррари»? Станислав Саламович видел много игроков на разных машинах. Так что, мне кажется, ему немножко до фонаря эта тема. Хоть на самокате приезжай, но тренируйся нормально, чтобы к тебе вопросов не было. Если бы у меня была возможность, я бы тоже приезжал на «Роллс-Ройсе».

Это больше понт? Если есть возможность — почему нет? Всегда хочется попробовать что-то хорошее, что-то новое. Если у Юры Лодыгина была возможность купить «Роллс-Ройс» и прокатиться на нём — пожалуйста.

У многих молодых в «Крыльях Советов» машин нет. Да и по большому счёту в Самаре машина не нужна. Ребята живут рядом. Такси стоит 200–300 рублей. А что касается «эконома», просто выбирают то, что приедет быстрее. Какая разница, на чём тебя везут? Некоторые приезжают на самокатах и на велосипедах», — приводит слова Фролова Sport24.