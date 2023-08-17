Артета — о травме Тимбера: большой удар. Юрриен только присоединился к «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался насчёт травмы защитника команды Юрриена Тимбера. У футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.
«Это огромный удар. Особенно для него. Юрриен только присоединился к клубу. Получить такую травму почти сразу после перехода — большой удар как для игрока, так и для команды. Мы брали его с чёткими намерениями относительно того, что он привнесёт в коллектив. Сейчас, понятное дело, он не сможет этого сделать. Мы должны адаптироваться к обстоятельствам. К сожалению, такие вещи случаются, и мы должны двигаться дальше. Мы готовы помочь Юрриену, поддержать его, но всем нам понятно, что он выбыл надолго», — цитирует Артету Football London.
Напомним, накануне «Арсенал» объявил, что 22-летний Тимбер получил травму передней крестообразной связки правого колена. Футболист перенесёт операцию в ближайшие дни и некоторое время пробудет вне игры.
- 17 августа 2023
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