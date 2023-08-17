Вера: моя семья оценила уровень безопасности в Оренбурге, для них это оказалось удивлением

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что его семья осталась довольна временем, проведённым в Оренбурге, так как им понравилась обстановка и уровень безопасности в российском городе. Футболист отметил, что его родственники удивились тому, что увидели.

«Семье удалось приехать ко мне. Они остались очень довольны временем, которое они провели тут. Им понравилась обстановка, как люди гуляют в парках. Они оценили уровень безопасности, что тут всё абсолютно спокойно. На стадионе им тоже очень понравилось. Для них это оказалось удивлением, они почувствовали большую разницу.

Было ли у них другое представление о России? Не совсем, я же им рассказывал о своём комфорте, спокойствии», — приводит слова Веры «Матч ТВ».