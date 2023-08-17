Антон Шунин: начало сезона «Динамо» смазало. У Лички одни из самых сложных сборов

Голкипер «Динамо» Антон Шунин признался, что бело-голубые неудачно выступили на старте сезона-2023/2024, а также рассказал, как проходили сборы под руководством Марцела Лички.

«Начало сезона мы смазали. У нас были очень тяжёлые сборы, причём в отпуске тоже были сложные тренировки. Ребята, которые у нас общаются с футболистами «Оренбурга», говорили, что сборы у Лички – одни из самых сложных. Постоянно двухразовые занятия, даже в день матча с ЦСКА была двухчасовая утренняя тренировка. Марцел нам говорил: «Когда очень тяжело, не нужно много бегать, занимайте правильную позицию, играйте умно».

Во время предсезонки мы побеждали, но в начале чемпионата появились проблемы. Футбол изменился – думаю, нужно было время, чтобы все набрали форму, чтобы механизм заработал. Нам удалось выиграть у «Зенита», потом у «Краснодара» в Кубке и вот у «Балтики». Постепенно игра налаживается», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.