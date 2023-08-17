Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда РФС может провести лекцию по правилам футбола для «Зенита»

Стало известно, когда РФС может провести лекцию по правилам футбола для «Зенита»
Комментарии

Стало известно, когда в Российском футбольном союзе (РФС) планируют провести лекцию для футболистов и тренерского штаба команд по правилам игры. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Мы получили письмо от футбольного клуба «Зенит» с просьбой провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и «Зенита-2» по правилам игры. Планируем, что лекция пройдёт во время паузы на игры сборных», — приводит заявление РФС «РИА Новости Спорт».

Ранее появлялась информация, что «Зенит» направил письмо председателю судейского комитета РФС Павлу Каманцеву с просьбой о проведении лекции по правилам игры в футбол.

Отметим, что «Зенит» в нынешнем сезоне РПЛ уже несколько раз обращался в КДК и ЭСК РФС с просьбой рассмотреть различные спорные судейские решения.

Материалы по теме
В РПЛ едет талант с сумасшедшей результативностью. «Оренбург» берёт его под «Зенит»?
В РПЛ едет талант с сумасшедшей результативностью. «Оренбург» берёт его под «Зенит»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023