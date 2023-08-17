Стало известно, когда РФС может провести лекцию по правилам футбола для «Зенита»

Стало известно, когда в Российском футбольном союзе (РФС) планируют провести лекцию для футболистов и тренерского штаба команд по правилам игры. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Мы получили письмо от футбольного клуба «Зенит» с просьбой провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и «Зенита-2» по правилам игры. Планируем, что лекция пройдёт во время паузы на игры сборных», — приводит заявление РФС «РИА Новости Спорт».
Ранее появлялась информация, что «Зенит» направил письмо председателю судейского комитета РФС Павлу Каманцеву с просьбой о проведении лекции по правилам игры в футбол.
Отметим, что «Зенит» в нынешнем сезоне РПЛ уже несколько раз обращался в КДК и ЭСК РФС с просьбой рассмотреть различные спорные судейские решения.
- 17 августа 2023
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